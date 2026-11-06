Blue Origin суттєво здешевить космічні запуски: що зміниться у ракеті New Glenn

Ключові оновлення

Головною технологічною зміною стане перехід на новий двигун першого ступеня - Northstar. Він замінить актуальну силову установку BE-4.

За словами виконавчого директора Blue Origin Дейва Лімпа, новий двигун є "простішою, але потужнішою версією попередника".

Основні переваги Northstar:

містить удвічі менше деталей та на 30 відсотків легший за BE-4;

близько 65 відсотків компонентів виготовляються за допомогою 3D-друку;

вартість виробництва становить лише 25 відсотків від ціни BE-4;

початкова тяга суттєво зросла.

Blue Origin виготовляє двигун Northstar приблизно кожні 10 днів (фото: Blue Origin)

У компанії розраховують, що у майбутньому процес складання кожного такого двигуна займатиме менше одного дня. При цьому випуск старих двигунів BE-4 продовжать для компанії United Launch Alliance, яка використовує їх у ракеті Vulcan.

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Третій ступінь для польотів на Місяць

Другим важливим оновленням стане створення третього ступеня GS3, який працюватиме на рідкому водні та кисні. Він оснащений двигуном BE-7 і призначений для виведення супутників безпосередньо на геостаціонарну орбіту та відправки вантажів до Місяця.

Ступінь виготовляється з надлегких композитних матеріалів. Головною проблемою таких баків завжди залишався ризик витоку водню. Однак фахівці компанії вже успішно провели випробування 5,5-метрового композитного бака під підвищеним тиском.

Завдяки ступеню GS3 ракета у більшій модифікації зможе виводити до 14 тонн вантажу на геостаціонарну орбіту та 20 тонн - на траєкторію польоту до Місяця.

Перший запуск оновленої ракети з третім ступенем заплановано на 2028 рік - це буде державне замовлення. У перспективі ж Blue Origin розраховує проводити понад 1000 запусків New Glenn на рік.