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Blue Origin совершит сегодня третий туристический полет: прямая трансляция

Автор: Сергей Пышкин

Американская компания Blue Origin, которая принадлежит предпринимателю Джефу Безосу, совершит сегодня третий туристический полет. Запуск ракеты New Shepard запланирован на 16:45 по киевскому времени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Blue Origin.

Запуск ракеты состоится со стартовой площадки Corn Ranch возле города Ван-Хорн, который расположен на западе штата Техас.

Прямая трансляция запуска ракеты:

В рамках предыдущих туристических полетов, в состав экипажа входили четыре человека, впрочем, на этот раз их количество увеличили.

Кто на этот раз полетит к орбите:

  • ведущий телевизионного шоу Good Morning America Майкл Страхан;

  • дочь первого американца, совершившего суборбитальный полет Алана Шепарда - Лора Шепард Чарли;

  • филантроп Дилан Тейлор;

  • инвестор Эван Дик;

  • предприниматель Лейн Бесс;

  • сын Бесса - Кэмерон Бесс.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлый раз, в рамках туристического полета, одним из членов экипажа была звезда франшизы "Стар Трек".

Также в ноябре текущего года погиб один из туристов частной аэрокосмической компании Blue Origin.

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