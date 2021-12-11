Blue Origin здійснить сьогодні третій туристичний політ: пряма трансляція
Американська компанія Blue Origin, яка належить підприємцю Джефу Безосу, здійснить сьогодні третій туристичний політ. Запуск ракети New Shepard запланований на 16:45 за київським часом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Blue Origin.
Запуск ракети відбудеться зі стартового майданчика Corn Ranch біля міста Ван-Хорн, що розташована на заході штату Техас.
Пряма трансляція запуску ракети:
В рамках попередніх туристичних польотів, до складу екіпажу входили четверо людей, втім цього разу їх кількість збільшили.
Хто цього разу полетить до орбіти:
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ведучий телевізійного шоу Good Morning America Майкл Страхан;
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донька першого американця, який здійснив суборбітальний політ Алана Шепарда - Лора Шепард Чарлі;
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філантроп Ділан Тейлор;
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інвестор Еван Дік;
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підприємець Лейн Бесс;
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син Бесса - Кемерон Бесс.
The #NS19 crew has completed training and are go for launch. Live broadcast begins tomorrow at 7:15 am CST / 13:15 UTC on https://t.co/7Y4TherpLr #GradatimFerociter pic.twitter.com/50woBbGge9— Blue Origin (@blueorigin) December 10, 2021
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого разу, в рамках туристичного польоту, одним із членів екіпажу була зірка франшизи "Стар Трек".
Також у листопаді поточного року загинув один із туристів приватної аерокосмічної компанії Blue Origin.