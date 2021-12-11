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Blue Origin здійснить сьогодні третій туристичний політ: пряма трансляція

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Субота 11 грудня 2021 15:23
Blue Origin здійснить сьогодні третій туристичний політ: пряма трансляція Фото: Blue Origin здійснить сьогодні третій туристичний політ (Spacenews.com)
Автор: Сергій Пишкін

Американська компанія Blue Origin, яка належить підприємцю Джефу Безосу, здійснить сьогодні третій туристичний політ. Запуск ракети New Shepard запланований на 16:45 за київським часом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Blue Origin.

Запуск ракети відбудеться зі стартового майданчика Corn Ranch біля міста Ван-Хорн, що розташована на заході штату Техас.

Пряма трансляція запуску ракети:

В рамках попередніх туристичних польотів, до складу екіпажу входили четверо людей, втім цього разу їх кількість збільшили.

Хто цього разу полетить до орбіти:

  • ведучий телевізійного шоу Good Morning America Майкл Страхан;

  • донька першого американця, який здійснив суборбітальний політ Алана Шепарда - Лора Шепард Чарлі;

  • філантроп Ділан Тейлор;

  • інвестор Еван Дік;

  • підприємець Лейн Бесс;

  • син Бесса - Кемерон Бесс.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого разу, в рамках туристичного польоту, одним із членів екіпажу була зірка франшизи "Стар Трек".

Також у листопаді поточного року загинув один із туристів приватної аерокосмічної компанії Blue Origin.

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