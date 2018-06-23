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Bloomberg удалил карту с изображением Украины без Крыма

НовостиТелеком & IT    23.06.2018 - 06:15
Иллюстративное фото: Bloomberg (newsnetwork.tv)
Иллюстративное фото: Bloomberg (newsnetwork.tv)

Инфографику удалили после обращения посольства Украины в США

Агентство Bloomberg удалило изображение карты Украины без аннексированного Российской Федерацией Крыма, которое ранее обнародовала в одной из статей. Об этом говорится в отредактированной статье.

"Публикация исправлена. Удалена карта с ошибками", - говорится в обновленной статье.

В статье Bloomberg была инфографика, посвященная выборам в странах с развивающейся экономикой. Украина и РФ на иллюстрации были отмечены разными цветами, в то время как полуостров Крым -закрашен третьим цветом, показывающим, что территория оккупированного полуострова не принадлежит ни одному из государств.

После публикации Bloomberg, посольство Украины в США обратилось к агентству через свой Twitter с требованием перекрасить проиллюстрированный полуостров в цвет Украины на инфографике.

"Журналистика должна быть корректной. Bloomberg, не играйте в российские агрессивные игры и пропаганду. Крым временно находится под оккупацией России, но он есть и будет неотъемлемой частью территории Украины. Пожалуйста, исправьте карту", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, ранее Bloomberg опубликовала карту Украины без Крыма.

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Теги публикации: Украина, Крым, карта  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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