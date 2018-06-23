Bloomberg удалил карту с изображением Украины без Крыма

Инфографику удалили после обращения посольства Украины в США

Агентство Bloomberg удалило изображение карты Украины без аннексированного Российской Федерацией Крыма, которое ранее обнародовала в одной из статей. Об этом говорится в отредактированной статье.

"Публикация исправлена. Удалена карта с ошибками", - говорится в обновленной статье.

В статье Bloomberg была инфографика, посвященная выборам в странах с развивающейся экономикой. Украина и РФ на иллюстрации были отмечены разными цветами, в то время как полуостров Крым -закрашен третьим цветом, показывающим, что территория оккупированного полуострова не принадлежит ни одному из государств.

После публикации Bloomberg, посольство Украины в США обратилось к агентству через свой Twitter с требованием перекрасить проиллюстрированный полуостров в цвет Украины на инфографике.

Journalism should be correct. Bloomberg @business,don’t play into Russian aggressive games&propaganda!#Crimea is temporarily under Russia’s occupation, but it is & will be an integral part of #Ukraine’s territory

Please, correct the map, Crimea should be marked in yellow as pic.twitter.com/sxIFMB0rrS — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) June 22, 2018

"Журналистика должна быть корректной. Bloomberg, не играйте в российские агрессивные игры и пропаганду. Крым временно находится под оккупацией России, но он есть и будет неотъемлемой частью территории Украины. Пожалуйста, исправьте карту", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, ранее Bloomberg опубликовала карту Украины без Крыма.