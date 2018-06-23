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Bloomberg вилучив картку з зображенням України без Криму

НовиниТелеком & IT    23.06.2018 - 06:15
Ілюстративне фото: Bloomberg newsnetwork.tv)
Ілюстративне фото: Bloomberg newsnetwork.tv)

Інфографіку видалили після звернення посольства України в США

Агентство Bloomberg видалило зображення карти України без анексованого Російською Федерацією Криму, яке раніше оприлюднила в одній зі статей. Про це йдеться у відредагованій публiкацiї.

"Публікація виправлена. Вилучена картка з помилками", - йдеться в оновленій статті.

У статті Bloomberg була інфографіка, присвячена виборам в країнах з економікою, що розвивається. Україна і РФ на ілюстрації були відзначені різними кольорами, в той час як півострів Крим -зафарбований третім кольором, що показує, що територія окупованого півострова не належить жодній з держав.

Після публікації Bloomberg, посольство України в США звернулося до агентство через свій Twitter з вимогою перефарбувати проілюстрований півострів в колір України на інфографіці.

"Журналістика повинна бути коректною. Bloomberg, не грайте в російські агресивні ігри і пропаганду. Крим тимчасово знаходиться під окупацією Росії, але він є і буде невід'ємною частиною території України. Будь ласка, виправте карту", - йдеться в повідомленні посольства.

Нагадаємо, раніше Bloomberg опублікувала карту України без Криму.

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Теги публікації: Україна, Крим, карта  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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