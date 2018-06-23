Bloomberg вилучив картку з зображенням України без Криму

Інфографіку видалили після звернення посольства України в США

Агентство Bloomberg видалило зображення карти України без анексованого Російською Федерацією Криму, яке раніше оприлюднила в одній зі статей. Про це йдеться у відредагованій публiкацiї.

"Публікація виправлена. Вилучена картка з помилками", - йдеться в оновленій статті.

У статті Bloomberg була інфографіка, присвячена виборам в країнах з економікою, що розвивається. Україна і РФ на ілюстрації були відзначені різними кольорами, в той час як півострів Крим -зафарбований третім кольором, що показує, що територія окупованого півострова не належить жодній з держав.

Після публікації Bloomberg, посольство України в США звернулося до агентство через свій Twitter з вимогою перефарбувати проілюстрований півострів в колір України на інфографіці.

Journalism should be correct. Bloomberg @business,don’t play into Russian aggressive games&propaganda!#Crimea is temporarily under Russia’s occupation, but it is & will be an integral part of #Ukraine’s territory

Please, correct the map, Crimea should be marked in yellow as pic.twitter.com/sxIFMB0rrS — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) June 22, 2018

"Журналістика повинна бути коректною. Bloomberg, не грайте в російські агресивні ігри і пропаганду. Крим тимчасово знаходиться під окупацією Росії, але він є і буде невід'ємною частиною території України. Будь ласка, виправте карту", - йдеться в повідомленні посольства.

Нагадаємо, раніше Bloomberg опублікувала карту України без Криму.