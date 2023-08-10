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Bloomberg повідомило, скільки Байден може попросити у Конгресу грошей для України

Фото: президент США Джо Байден (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент США Джо Байден має намір подати до Конгресу запит на додаткове фінансування в розмірі близько 13 млрд доларів на оборону. Частина грошей піде для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Що ще відомо про це

Зазначається, що Байден хоче попросити в Конгресу США додаткове фінансування в розмірі щонайменше 25 мільярдів доларів.

Bloomberg зазначає, що таким чином Байден може влаштувати можливу конфронтацію з представниками Республіканської партії США, частина з яких не хоче надавати подальшу фінансову підтримку Україні.

На що можуть витратити гроші

Додатковий запит включатиме близько 12 мільярдів доларів на допомогу при стихійних лихах і 13 мільярдів доларів на оборону, включно з допомогою Україні.

Надзвичайні фонди не підлягатимуть бюджетним обмеженням.

Новий запит про допомогу для України

Вчора повідомлялось, що Джо Байден сьогодні подасть Конгресу США свій запит на додаткову допомогу Україні.

Видання Reuters повідомляло, що в Білому домі почали розподіляти кошти для допомоги Україні в розмірі 6,2 мільярда доларів, які були виявлені через бухгалтерську помилку Пентагону.

Також журналісти з посиланням на неназваних американських чиновників писали, що влада США вже почала працювати над новим запитом для Конгресу про додаткове фінансування військової допомоги Україні.

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