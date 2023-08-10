Bloomberg сообщило, сколько Байден может попросить у Конгресса денег для Украины

Что еще известно об этом

Отмечается, что Байден хочет попросить у Конгресса США дополнительное финансирование в размере не менее 25 миллиардов долларов.

Bloomberg отмечает, что таким образом Байден может устроить возможную конфронтацию с представителями Республиканской партии США, часть из которых не хочет оказывать дальнейшую финансовую поддержку Украине.

На что могут потратить деньги

Дополнительный запрос будет включать около 12 миллиардов долларов на помощь при стихийных бедствиях и 13 миллиардов долларов на оборону, включая помощь Украине.

Чрезвычайные фонды не будут подлежать бюджетным ограничениям.

Новый запрос о помощи для Украины

Вчера сообщалось, что Джо Байден сегодня подаст Конгрессу США свой запрос на дополнительную помощь Украине.

Издание Reuters сообщало, что в Белом доме начали распределять средства для помощи Украине в размере 6,2 миллиарда долларов, которые были обнаружены из-за бухгалтерской ошибки Пентагона.

Также журналисты со ссылкой на неназванных американских чиновников писали, что власти США уже начали работать над новым запросом для Конгресса о дополнительном финансировании военной помощи Украине.