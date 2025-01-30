Bloomberg оцінив наслідки атаки дронів на нафтоперекачувальну станцію в Усть-Лузі

"Якщо буде підтверджено, що удари українських безпілотників пошкодили систему трубопроводів, що живлять Усть-Лугу, призупинивши поставки нафти з порту на тривалий період, це стане новою значною загрозою для світового ринку нафти", - пише видання.

За даними журналістів, потоки в Усть-Лузі впали до нуля 29 січня. Дані про судноплавство, отримані Bloomberg, вказують на те, що останній танкер відплив у середу вранці, хоча після цього є розрив у сигналах судна.

Що відомо про російський порт Усть-Луга

За даними, зібраними Bloomberg, порт Усть-Луга минулого року обробляв близько 650 тисяч барелів сирої нафти на день, або близько 20% від загального морського потоку Росії. Він вважається другим за величиною після Новоросійська.

За останні тижні, як пише ЗМІ, "потоки з порту впали без пояснення причин".

"Час цього падіння збігся з часом невизначеного - і тимчасового - інциденту на насосній станції Унеча на сході Білорусі", - констатує видання.