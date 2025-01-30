Bloomberg оценил последствия атаки дронов на нефтеперекачивающую станцию в Усть-Луге

"Если будет подтверждено, что удары украинских беспилотников повредили систему трубопроводов, питающих Усть-Лугу, приостановив поставки нефти из порта на длительный период, это станет новой значительной угрозой для мирового рынка нефти", - пишет издание.

По данным журналистов, потоки в Усть-Луге упали до нуля 29 января. Данные о судоходстве, полученные Bloomberg, указывают на то, что последний танкер отплыл в среду утром, хотя после этого есть разрыв в сигналах судна.

Что известно о российском порту Усть-Луга

По данным, собранным Bloomberg, порт Усть-Луга в прошлом году обрабатывал около 650 тысяч баррелей сырой нефти в день, или около 20% от общего морского потока России. Он считается вторым по величине после Новороссийска.

За последние недели, как пишет СМИ, "потоки из порта упали без объяснения причин".

"Время этого падения совпало со временем неопределенного - и временного - инцидента на насосной станции Унеча на востоке Беларуси", - констатирует издание.