Bloomberg оцінив імовірність громадянських заворушень у 20 найбільших економіках світу

Згідно з аналізом, ймовірність відкритих громадянських заворушень у наступному році в США низька — лише 2,9%, але вона є третьою за величиною серед 20 найбільших економік. Ризик у США більш ніж удвічі вищий ніж для таких країн, як Канада, Німеччина та Австралія, які вважаються демократичними однолітками Америки.

Аналіз адаптує підхід, розроблений Робочою групою з політичної нестабільності уряду США, щоб оцінити ризик насильницького внутрішнього конфлікту. Він намагається визначити ряд тенденцій, які спровокували побоювання заворушень у роки після нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.

Аналіз показує, що розпад демократичних інститутів і зростання фракційних нарікань у США «суттєво підвищили ризик внутрішнього збройного конфлікту».

"Прогнози щодо рідкісних подій, таких як внутрішній конфлікт, супроводжуються високим ступенем невизначеності. Тим не менше, ми вважаємо, що ця модель є корисним способом створення аналітичної основи для дослідження зростання ризиків у США — і результати далеко не заспокійливі", — написав аналітик Bloomberg Economics Нік Холмарк.

Імовірність внутрішніх заворушень у Росії аналітики агентства оцінили у 4%.