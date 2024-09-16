Bloomberg оценил вероятность гражданских беспорядков в 20 крупнейших экономиках мира

Согласно анализу, вероятность открытых гражданских беспорядков в следующем году в США низкая — всего 2,9%, но она третья по величине среди 20 крупнейших экономик. Риск в США более чем вдвое выше, чем для таких стран, как Канада, Германия и Австралия, которые считаются демократическими сверстниками Америки.

Анализ адаптирует подход, разработанный Рабочей группой по политической нестабильности правительства США для оценки риска насильственного внутреннего конфликта. Он пытается определить ряд тенденций, которые спровоцировали опасения беспорядков в годы после нападения на Капитолий 6 января 2021 года.

Анализ показывает, что распад демократических институтов и рост фракционных нареканий в США существенно повысили риск внутреннего вооруженного конфликта.

"Прогнозы по поводу редких событий, таких как внутренний конфликт, сопровождаются высокой степенью неопределенности. Тем не менее, мы считаем, что эта модель является полезным способом создания аналитической основы для исследования роста рисков в США - и результаты далеко не успокаивающие", - написал аналитик Bloomberg Economics Ник Холмарк.

Вероятность внутренних беспорядков в России аналитики агентства оценили в 4%.