Bloomberg назвал страны, которые быстро преодолеют коронакризис

После пандемии коронавируса быстрее всего смогут восстановить свои экономики и выйти из кризиса США и Китай. В частности, из-за темпов вакцинации от коронавируса.

По мнению экспертов, мировая экономика начнет восстанавливаться уже в текущем году и динамика будет положительной. Рост глобальной экономики составит рекордные за более чем 50 лет 6,9%, отметили в издании.

Страной-лидером станут, прежде всего, США, хорошие результаты покажет и Китай. А вот во Франции, Германии, Великобритании, Италии, Японии будет пока наблюдаться экономический спад.

Отметим, Всемирный Банк улучшил прогноз по экономике Украины. Банк лучше оценивает перспективы экономического роста Украины в 2021 году, но указывает на неопределенность из-за медленной вакцинации.