Bloomberg назвав країни, які швидко подолають коронакризу

Після пандемії коронавірусу швидше за всіх зможуть відновити свої економіки і вийти з кризи США і Китай. Зокрема, через темпи вакцинації від коронавірусу.

На думку експертів, світова економіка почне відновлюватися вже в поточному році і динаміка буде позитивною. Зростання глобальної економіки складе рекордні за більш ніж 50 років 6,9%, зазначили у виданні.

Країною-лідером буде, перш за все, США, хороші результати покаже і Китай. А ось у Франції, Німеччині, Великобританії, Італії, Японії поки буде спостерігатися економічний спад.

Зазначимо, Всесвітній Банк поліпшив прогноз по економіці України. Банк краще оцінює перспективи економічного зростання України в 2021 році, але вказує на невизначеність через повільну вакцинацію.