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Bloomberg назвав країни, які швидко подолають коронакризу

Автор: Анастасія Рокитна

Після пандемії коронавірусу швидше за всіх зможуть відновити свої економіки і вийти з кризи США і Китай. Зокрема, через темпи вакцинації від коронавірусу.

Про це пише Bloomberg.

На думку експертів, світова економіка почне відновлюватися вже в поточному році і динаміка буде позитивною. Зростання глобальної економіки складе рекордні за більш ніж 50 років 6,9%, зазначили у виданні.

Країною-лідером буде, перш за все, США, хороші результати покаже і Китай. А ось у Франції, Німеччині, Великобританії, Італії, Японії поки буде спостерігатися економічний спад.

Зазначимо, Всесвітній Банк поліпшив прогноз по економіці України. Банк краще оцінює перспективи економічного зростання України в 2021 році, але вказує на невизначеність через повільну вакцинацію.

Нагадаємо, МВФ планує виділити 650 млрд доларів на відновлення після коронакризи.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання світової економіки в 2021 році на рівні 5,5%. МВФ оцінює падіння світової економіки в 2020 році на рівні 3,5%.

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Новини України кризисКоронавірус
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