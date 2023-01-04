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Блокують села та проводять рейди: окупанти продовжують репресії на захоплених територіях

Фото: окупанти продовжують репресії на захоплених територіях (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують репресувати на захоплених територіях України. Зокрема, окупанти блокують населені пункти та затримують цивільних, підозрюючи їх у причетності до точних ударів ЗСУ по накопиченню військових РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Так, у Каховському районі Херсонської області окупанти провели рейд за місцем проживання з метою перевірки гаджетів. Загарбники намагаються знайти докази передачі інформації родичам.

Крім того, на Луганщині росіяни заблокували на виїзд і в'їзд село Татарівка і затримали десятки місцевих жителів за підозрою в роботі на ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, щоокупанти заблокували з метою проведення "фільтраційних заходів" село Половінкіне у тимчасово окупованій Луганській області.

Також ми писали, що у новорічні свята окупанти заборонили мешканцям Генічеська виходити на вулицю.

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