Блокируют села и проводят рейды: оккупанты продолжают репрессии на захваченных территориях

Российские войска продолжают совершать репрессии на захваченных территориях Украины. В частности, оккупанты блокируют населенные пункты и задерживают гражданских, подозревая их в причастности к точным ударам ВСУ по скоплению военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.