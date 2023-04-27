Блокування Telegram у Бразилії: соцмережа оскаржить рішення суду

Telegram оскаржує рішення бразильського суду щодо блокування соцмережі на території країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву засновника Telegram Павла Дурова.
Він зазначив, що принципами роботи Telegram є свобода слова та конфіденційність. Якщо місцеві закони суперечать цим принципам, то соцмережа змушена залишати такі ринки. Зокрема, схожі ситуації склалися у Китаї, Росії та Ірані.
"У Бразилії суд запросив дані, які ми технологічно не можемо отримати. Ми оскаржимо це рішення і з нетерпінням чекаємо на остаточне рішення", - додав Дуров.
Нагадаємо, вчора, 26 квітня, стало відомо, що в Бразилії суд заборонив Telegram, оскільки соцмережа відмовилася надавати дані про адміністраторів і учасників неонацистських груп.
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