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Блокування Telegram у Бразилії: соцмережа оскаржить рішення суду

Фото: Telegram оскаржить рішення суду про блокування соцмережі у Бразилії (freepik.com)
Автор: Іван Носальський

Telegram оскаржує рішення бразильського суду щодо блокування соцмережі на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву засновника Telegram Павла Дурова.

Він зазначив, що принципами роботи Telegram є свобода слова та конфіденційність. Якщо місцеві закони суперечать цим принципам, то соцмережа змушена залишати такі ринки. Зокрема, схожі ситуації склалися у Китаї, Росії та Ірані.

"У Бразилії суд запросив дані, які ми технологічно не можемо отримати. Ми оскаржимо це рішення і з нетерпінням чекаємо на остаточне рішення", - додав Дуров.

Нагадаємо, вчора, 26 квітня, стало відомо, що в Бразилії суд заборонив Telegram, оскільки соцмережа відмовилася надавати дані про адміністраторів і учасників неонацистських груп.

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Лев ДуровTelegramБразилия