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Блокировка Telegram в Бразилии: соцсеть обжалует решение суда

Фото: Telegram обжалует решение суда о блокировке соцсети в Бразилии (freepik.com)
Автор: Иван Носальский

Telegram оспаривает решение бразильского суда о блокировке соцсети на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление основателя Telegram Павла Дурова.

Он отметил, что принципами работы Telegram являются свобода слова и конфиденциальность. В случае, если местные законы противоречат этим принципам, то соцсеть вынуждена покидать такие рынки. В частности, похожие ситуации сложились в Китае, России и Иране.

"В Бразилии суд запросил данные, которые мы технологически не можем получить. Мы обжалуем это решение и с нетерпением ждем окончательного решения", - добавил Дуров.

Напомним, вчера, 26 апреля, стало известно, что в Бразилии суд запретил Telegram, поскольку соцсеть отказалась предоставлять данные об администраторах и участниках неонацистских групп.

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Лев ДуровTelegramБразилия