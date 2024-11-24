Блокування КПП на кордоні України та Польщі: у ДПСУ розповіли про ситуацію на зараз

"Наразі на виїзд з України прикордонники не фіксують скупчення вантажівок", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на вʼїзд в Україну, на польській стороні, перед учасниками акції знаходиться близько 10 вантажних транспортних засобів.

"Вантажні транспортні засоби, які від учора знаходились між мітингувальниками та польським пунктом пропуску "Медика", прослідували на вʼїзд на територію України", - зазначили у Держприкордонслужбі.