Блокировка КПП на границе Украины и Польши: в ГПСУ рассказали о ситуации на сейчас

"В настоящее время на выезд из Украины пограничники не фиксируют скопления грузовиков", - говорится в сообщении.

Кроме того, на въезде в Украину, на польской стороне, перед участниками акции находится около 10 грузовых транспортных средств.

"Грузовые транспортные средства, которые со вчерашнего дня находились между митингующими и польским пунктом пропуска "Медика", проследовали на въезд на территорию Украины", - отметили в Госпогранслужбе.