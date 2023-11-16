Блокування кордону з Україною: Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі

У Єврокомісії наголосили, польська влада, відповідно до законодавства ЄС, зобов’язана забезпечити вільний рух українських вантажівок на прикордонних переходах.

Офіційно Єврокомісія не хоче коментувати заходи, які може вжити проти польської влади, оскільки запевняє, що переговори з Польщею та Україною тривають.

"Європейська комісія все ще підтримує контакти з владою обох країн, ми не можемо коментувати потенційні заходи, оскільки обговорення тривають", - розповів RMF FM речник Єврокомісії.

Блокада кордону польськими перевізниками

Нагадаємо, минулого тижня польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною.

Вони зазначали, що можуть розблокувати КПП лише за умови:

повернення дозволів для українських перевізників;

посилення вимог перевезень у рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);

заборони реєстрації у Польщі компаній з капіталом з-за меж ЄС;

отримання доступу до української системи "Шлях";

окремих черг для машин з ЄС у системі "єЧерга";

виділення окремих черг для порожніх авто.

13 листопада польські перевізники відмовилися розблокувати кордон з Україною за підсумками переговорів з українськими чиновниками.

Більш детально про блокаду кордону можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.