Блокирование границы с Украиной: Еврокомиссия может начать карательную процедуру против Польши

В Еврокомиссии подчеркнули, что польские власти, согласно законодательству ЕС, обязаны обеспечить свободное движение украинских грузовиков на пограничных переходах.

Официально Еврокомиссия не хочет комментировать меры, которые могут принять против польских властей, поскольку уверяет, что переговоры с Польшей и Украиной продолжаются.

"Европейская комиссия все еще поддерживает контакты с властями обеих стран, мы не можем комментировать потенциальные меры, поскольку обсуждения продолжаются", - рассказал RMF FM спикер Еврокомиссии.

Блокада границы польскими перевозчиками

Напомним, на прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной.

Они отмечали, что могут разблокировать КПП только при:

возврат разрешений для украинских перевозчиков;

ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);

запрета регистрации в Польше компаний с капиталом из-за границ ЕС;

получение доступа к украинской системе "Путь";

отдельных очередей для машин из ЕС в системе "Єчерга";

выделение отдельных очередей для пустых авто.

13 ноября польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной по итогам переговоров с украинскими чиновниками.

Более подробно о блокаде границы можете узнать в материале РБК-Украина.