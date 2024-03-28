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Блокування кордону призвело до значних втрат на митниці, - Марченко

Фото: міністр фінансів Сергій Марчнеко (kmu gov ua()
Автор: Наталія Кава

Блокування руху на кордоні з Україною призвело до значних збитків на митниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів України Сергій Марченко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, у періоди найбільшого блокування українського кордону втрати на митниці були дуже суттєві. Зокрема - у листопаді 2023 року це було до 9 млрд гривень.

"У лютому-березі також були суттєві втрати. Невиконання митницею місячних планів в першу чергу пов'язано з блокуванням кордонів. Це ускладнює наші можливості щодо фінансування, і ми б хотіли, щоб ситуація вирішилась, а кордони були розблоковані", - розповів він.

Блокада кордону

Нагадаємо, у Польщі з листопада 2023 року блокують український кордон. Спочатку протестували перевізники, пізніше до них приєдналися фермери. У січні вдалося тимчасово розблокувати кордон, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися.

Також Туск заявив, що Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки.

У лютому 2024 року протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери. Аграрії заявили, що продовжать протести на кордоні до кінця квітня.

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