Блокировали вывоз зерна в ЕС. СБУ разоблачила масштабную схему на таможне в трех регионах
В Украине разоблачили схему, которая блокировала вывоз украинского зерна в ЕС. Ежедневно ее организаторы получали "доходы" в сотни тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Обличено руководство соответствующих региональных таможен, организовавшее механизм незаконного получения денег за оформление экспортно-импортных операций", - говорится в сообщении, где уточняется, что схему удалось заблокировать в результате следственно-оперативных действий на Киевской, Львовской и Черновицкой таможнях.
За разные суммы взяток они "гарантировали" представителям агрокомпаний беспрепятственное таможенное оформление оптовых партий сельхозпродукции, которую экспортировали в страны Евросоюза, в частности украинского зерна.
"Также участники преступного механизма требовали деньги с предпринимателей, которые ввозили в Украину иностранные товары широкого потребления для дальнейшей продажи в торговых сетях, - добавляют в ведомстве. - Каждый день организаторы схемы получали "доходы" в сотни тысяч гривен".
Как рассказывают в спецслужбе, в случае отказа требовали платить "дань" - создавали искусственные препятствия во время проведения таможенных процедур и делали бюрократические "отказы" в провозе продукции.
В частности, задокументирован факт вымогательства денег сотрудником таможни в столичном регионе.
"Среди прочего, он требовал средства у бизнесмена, который с начала полномасштабного вторжения пошел на службу в ВСУ и принимает участие в боевых действиях. Чтобы его фирма работала, он вынужден был взять несколько дней отпуска, чтобы заплатить взятку", - рассказали в СБУ.
Чиновника задержали "на горячем" во время получения всей суммы взятки. Решается вопрос о сообщении о подозрении для него и других участников сделки.
Правоохранители провели обыски по местам жительства и работы заместителя начальника Черновицкой таможни, а также у должностных лиц таможенного поста "Городок" во Львовской области.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения виновных к ответственности.
Как сообщалось, правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему на Житомирской таможне. Она нанесла ущерб государству на 40 млн гривен.
Также во Львове правоохранители разоблачили коррупционную схему, которую организовали должностные лица госпредприятия Министерства обороны Украины. По предварительным подсчетам, злоумышленники наносили государству ущерб на полмиллиона гривен ежемесячно.
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