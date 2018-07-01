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Интервью

На блокпосту около Авдеевки задержали подозреваемого в убийстве

НовостиПроисшествия    01.07.2018 - 06:49
Фото: блокпост у Авдеевки (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: блокпост у Авдеевки (facebook.com/pressjfo.news)

Накануне в городе было найдено тело местного жителя с признаками насильственной смерти

Возле города Авдеевка (Донецкая область) на одном из блокпостов в субботу, 30 июня, военные одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины задержали мужчину, подозреваемого в совершении убийства. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Так, пехотинцы получили от сотрудников Национальной полиции ориентировку на розыск подозреваемого в совершении тяжелого преступления - утром возле одного из заведений общественного питания Авдеевки было найдено тело местного жителя с признаками насильственной смерти.

Полиции удалось установить личность преступника благодаря анализу видео с камер наблюдения и передать его фотопортрет на военные блокпосты.

"Лицо очень похожее по приметам, указанным в ориентировке, появилось у блокпоста, ожидая попутного транспорта на выезд из города. Пока мои подчиненные старшие солдаты Виктор Самарский и Арсен Тарасян пристально контролировали ситуацию, я сообщил представителям органов Нацполиции о разыскиваемом", - рассказал старший смены на блокпосту лейтенант Дмитрий Куцуляк.

Через некоторое время полицейские задержали и провели опознание подозреваемого.

Выяснилось, что задержанный не является жителем Авдеевки, и если бы ему удалось покинуть пределы города, это могло бы значительно усложнить его розыск.

 

Военнослужащие из состава Объединенных сил помогли задержать опасного преступника #ООС #операція_ОС В субботу 30...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Суббота, 30 июня 2018 г.

Напомним, в ходе отработки Краматорска силами Объединенных сил было раскрыто 18 преступлений и задержаны трое боевиков.

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Теги публикации: Авдеевка, блокпост, Задержание  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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