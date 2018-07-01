На блокпосту біля Авдіївки затримали підозрюваного у вбивстві

Напередодні в місті було знайдено тіло місцевого мешканця з ознаками насильницької смерті

Біля міста Авдіївка (Донецька область) на одному з блокпостів у суботу, 30 червня, військові однієї з механізованих бригад Збройних сил України затримали чоловіка, підозрюваного у скоєнні вбивства. Про це повідомляє прес-служба ООС у Facebook.

Так, піхотинці отримали від працівників Національної поліції орієнтування на розшук підозрюваного у скоєнні важкого злочину - зранку поблизу одного із закладів громадського харчування Авдіївки було знайдено тіло місцевого мешканця із ознаками насильницької смерті.

Поліції вдалося встановити особу злочинця завдяки аналізу відео з камер спостереження та передати його фотопортрет на військові блокпости.

"Особа дуже схожа за прикметами, вказаними в орієнтуванні, з’явилася біля блокпосту, очікуючи попутній транспорт на виїзд з міста. Поки мої підлеглі старші солдати Віктор Самарський та Арсен Тарасян пильно контролювали ситуацію, я повідомив представників органів Нацполіції про розшукуваного", - розповів старший зміни на блокпосту лейтенант Дмитро Куцуляк.

За деякий час поліцейські затримали і провели упізнання підозрюваного.

З’ясувалося, що затриманий не є мешканцем Авдіївки, і якби йому вдалося покинути межі міста, це могло б значно ускладнити його розшук.

Нагадаємо, під час відпрацювання Краматорська силами Об'єднаних сил було розкрито 18 злочинів та затримано трьох бойовиків.