На блокпості у Ковелі працівники забрали декількох хлопців: обурені люди влаштували мітинг

Увечері у суботу, 3 серпня, в Ковелі Волинської області люди організували мітинг під будівлею місцевого ТЦК та СП. Причиною стало затримання декількох хлопців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Волинської служби новин.
За словами очевидців, вдень на Шацькому блокпості працівники ТЦК і СП зупинили хлопців та доправили їх до відділу ТЦК. У них забрали телефони і ключі від машини.
Після цієї події обурені люди влаштували мітинг біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Пізніше працівники ТЦК відпустили затриманих хлопців, однак протести тривали.
Тим часом, у соцмережах з'явилася низка відео з місця подій, які почалися ще вдень і продлвжувалися вже пізно увечері.
Нагадаємо, що в цей же день, 3 серпня, в одеському ТЦК виникла сутичка за участі співробітників. Невідомі заїхали на територію центру та намагались "викрасти військовозобов'язаного.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що 2 серпня в Одесі чоловік та жінка побили патрульну. Ситуація сталася під час вручення повістки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.