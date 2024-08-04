На блокпосте в Ковеле работники забрали нескольких парней: возмущенные люди устроили митинг

По словам очевидцев, днем на Шацком блокпосте работники ТЦК и СП остановили парней и доставили их в отдел ТЦК. У них отобрали телефоны и ключи от машины.

После этого события возмущенные люди устроили митинг у здания территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Позже работники ТЦК отпустили задержанных ребят, но протесты продолжались.

В то же время, в соцсетях появился ряд видео с места событий, которые начались еще днем и продолжались уже поздно вечером.