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На блокпосте в Ковеле работники забрали нескольких парней: возмущенные люди устроили митинг

Фото: представитель ТЦК заполняет документ (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером в субботу, 3 августа, в Ковеле Волынской области люди организовали митинг под зданием местного ТЦК и СП. Причиной стало задержание нескольких парней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Волынской новостной службы.

По словам очевидцев, днем на Шацком блокпосте работники ТЦК и СП остановили парней и доставили их в отдел ТЦК. У них отобрали телефоны и ключи от машины.

После этого события возмущенные люди устроили митинг у здания территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Позже работники ТЦК отпустили задержанных ребят, но протесты продолжались.

В то же время, в соцсетях появился ряд видео с места событий, которые начались еще днем и продолжались уже поздно вечером.

Напомним, что в этот же день, 3 августа, в одесском ТЦК возникла стычка с участием сотрудников. Неизвестные заехали на территорию центра и пытались "похитить" военнообязанного.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 2 августа в Одессе мужчина и женщина избили патрульную. Ситуация произошла во время вручения повестки.

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