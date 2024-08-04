На блокпосте в Ковеле работники забрали нескольких парней: возмущенные люди устроили митинг

Вечером в субботу, 3 августа, в Ковеле Волынской области люди организовали митинг под зданием местного ТЦК и СП. Причиной стало задержание нескольких парней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Волынской новостной службы.
По словам очевидцев, днем на Шацком блокпосте работники ТЦК и СП остановили парней и доставили их в отдел ТЦК. У них отобрали телефоны и ключи от машины.
После этого события возмущенные люди устроили митинг у здания территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Позже работники ТЦК отпустили задержанных ребят, но протесты продолжались.
В то же время, в соцсетях появился ряд видео с места событий, которые начались еще днем и продолжались уже поздно вечером.
Напомним, что в этот же день, 3 августа, в одесском ТЦК возникла стычка с участием сотрудников. Неизвестные заехали на территорию центра и пытались "похитить" военнообязанного.
Ранее РБК-Украина сообщало, что 2 августа в Одессе мужчина и женщина избили патрульную. Ситуация произошла во время вручения повестки.
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