На блокпостах возле Мариуполя задержали 6 причастных к деятельности боевиков

На блокпостах возле Мариуполя Донецкой области задержали шесть человек, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что 31 августа при проверке документов при попытке пересечения блокпостов вблизи Мариуполя военнослужащие Национальной гвардии задержали двух женщин и четырех мужчин - жителей Донецкой и Луганской областей, причастных к незаконным вооруженным формированиям. Они пытались пересечь блокпосты, как на собственном транспорте, так и рейсовыми автобусами.

В течение недели на блокпостах в районе проведения операции Объединенных сил были задержаны десять человек, совершивших административные правонарушения, девять - уголовные преступления, а также девять причастных к незаконным вооруженным формированиям. Все правонарушители были переданы сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика террористической организации "Донецкая народная республика".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве СБУ задержала боевика "ДНР", который, разочаровавшись в идеалах боевиков, переехал жить в Киевскую область. Его обвиняют в создание террористической группы или террористической организации.