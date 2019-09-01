На блокпостах біля Маріуполя затримали 6 причетних до діяльності бойовиків

На блокпостах біля Маріуполя Донецької області затримали шість осіб, причетних до діяльності незаконних збройних формувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що 31 серпня під час перевірки документів при спробі перетину блокпостів поблизу Маріуполя військовослужбовці Національної гвардії затримали двох жінок і чотирьох чоловіків - жителів Донецької і Луганської областей, причетних до незаконних збройних формувань. Вони намагалися перетнути блокпости, як на власному транспорті, так і рейсовими автобусами.

протягом тижня на блокпостах в районі проведення операції Об'єднаних сил були затримані десять осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, дев'ять - кримінальні злочини, а також дев'ять причетних до незаконним збройним формуванням. Всі правопорушники були передані співробітникам Національної поліції.

Нагадаємо, у Запорізькій області співробітники Служби безпеки України затримали бойовиків терористичної організації "Донецька народна республіка".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві СБУ затримала бойовика "ДНР", який, розчарувавшись в ідеалах бойовиків, переїхав жити в Київську область. Його звинувачують у створення терористичної групи чи терористичної організації.