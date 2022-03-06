UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Блокировка Visa и Mastercard. Российские банки переходят на китайскую карточную систему

Автор: Валерия Полищук

Несколько российских банков в ближайшее время начнут выпускать карты с использованием системы китайского карточного оператора UnionPay в сочетании с российской сетью "Мир". Такое решение было принято после того, как Visa и Mastercard приостановили свою деятельность в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

С заявлением о переходе на UnionPay поступили от Сбербанка, крупнейшего российского кредитора, а также Альфа-банка и Тинькофф.

Напомним, Россию лишили карт American Express.

Кроме того, ранее Visa и Mastercard заблокировали доступ к платежной системе нескольким российским финансовым учреждениям.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины