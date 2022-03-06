Блокування Visa і Mastercard. Російські банки переходять на китайську карткову систему

Кілька російських банків найближчим часом почнуть випускати карти з використанням системи китайського карткового оператора UnionPay в поєднанні з російською мережею "Мир". Таке рішення було прийнято після того, як Visa і Mastercard призупинили свою діяльність в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.