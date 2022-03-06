Блокування Visa і Mastercard. Російські банки переходять на китайську карткову систему
Кілька російських банків найближчим часом почнуть випускати карти з використанням системи китайського карткового оператора UnionPay в поєднанні з російською мережею "Мир". Таке рішення було прийнято після того, як Visa і Mastercard призупинили свою діяльність в Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Із заявою про перехід на UnionPay надійшли від Ощадбанку, найбільшого російського кредитора, а також Альфа-Банку і Тінькофф.
Нагадаємо, Росію позбавили карт American Express.
Крім того, раніше Visa і Mastercard заблокували доступ до платіжної системи кільком російським фінансовим установам.
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