Блокировка пограничной миссии может быть прецедентом для других мандатов ОБСЕ, - Резников

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что блокировка пограничной миссии на Донбассе может быть прецедентом для других мандатов ОБСЕ. По его словам, Россия готовилась к отмене миссии ОБСЕ на границе, постепенно усложняя ее работу.

Об этом говорится в комментарии министра для РБК-Украина .

По словам Резникова, Россия настаивала на продолжении мандата миссии каждые два месяца, после чего объявила о прекращении ее работы.

"Это может быть прецедентом для последующих атак на другие мандаты ОБСЕ. Ведь мы неоднократно обращали внимание, что российская сторона создает препятствия в работе СММ ОБСЕ", - подчеркнул Резников.