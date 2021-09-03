Блокування прикордонної місії може бути прецедентом для інших мандатів ОБСЄ, - Резніков

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що блокування прикордонної місії на Донбасі може бути прецедентом для інших мандатів ОБСЄ. За його словами, Росія готувалася до скасування місії ОБСЄ на кордоні, поступово ускладнюючи її роботу.

Про це йдеться в коментарі міністра для РБК-Україна .

За словами Рєзнікова, Росія наполягала на продовженні мандата місії кожні два місяці, після чого оголосила про припинення її роботи.

"Це може бути прецедентом для подальших атак на інші мандати ОБСЄ. Адже ми неодноразово звертали увагу, що російська сторона створює перешкоди в роботі СММ ОБСЄ", - підкреслив Резніков.