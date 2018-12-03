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Через блокування Росією Керченської протоки міжнародні кораблі потрапили в аварії

Новини » Політика    03.12.2018 - 19:19
Через блокування Росією Керченської протоки міжнародні кораблі потрапили в аварії
Фото: Керченська протока (wikipedia.org)

Протягом кількох днів сотні кораблів не могли пройти через протоку

У Чорному та Азовському морях сталися аварії морських суден через блокування Російською Федерацією Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ) у Facebook.

Повідомляється, що з 25 листопада сотні кораблів перебували в очікуванні дозволів на прохід через Керченську протоку, як в напрямку Чорного, так і в напрямку Азовського морів. Через скупчення кораблів сталися аварії. 

Так, за даними міжнародних систем моніторингу суден 30 листопада вантажне судно Республіки Того під час маневрування поблизу Керченської протоки зазнало пошкодження через заплутування гвинта судна в якірному ланцюзі іншого вантажного судна Республіки Мальта. Обидва кораблі знаходилися на шляху до портів в Азовському морі.

Крім того, 1 грудня на виході з Азовського моря поблизу Керченської протоки буксир PAL 3 (Російська Федерація) втратив контроль над буксированою баржою SHILAYNYAY, що була завантажена близько 4000 тон пшениці, через що баржа відірвалася та сіла на мілину поблизу мису Кам’яне. Капітан буксира кілька годин намагався самостійно зняти баржу з мілини, однак спроби виявилися марними.

Через блокування Росією Керченської протоки міжнародні кораблі потрапили в аваріїНагадаємо, з 25 листопада Росія блокувала пропуск суден в українські порти Азовського моря через Керч-Єнікальський канал.

Раніше РБК-Україна повідомляла, що "Велика сімка" (G7) засудила дії Росії у Керченській протоці і закликала відпустити українських моряків і повернути кораблі. 

 

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