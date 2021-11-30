Блокирование выплаты долга в "зеленой" энергетике грозит санкциями государству, - британские юристы

Отмечается, что согласно законодательства Англии, блокирование расчетов может квалифицироваться как участие в преднамеренном сговоре, нарушении регуляторного права, а так же уголовного права, с соответствующей ответственностью за такие нарушения как в виде как финансовых санкций, так и тюремного заключения.

Юридический советник Seladore Legal письменно уведомил Кабинет Министров Украины, Министерство Украины, Гарпок, Укрэнерго о нарушениях английского законодательства, связанных с неплатежами Гарпоком долгов перед ДТЭК.

"Примите меры для оплаты в полном объеме, причитающихся нашему клиенту средств в течение следующих 48 часов. Кроме того, предоставьте обязательство, что вы не будете предпринимать никаких шагов для использования оставшихся средств от облигаций "Укрэнерго", которые находятся на банковских счетах ГарПока, для каких-либо целей, кроме погашения задолженности перед нашим клиентом", - говорится в письме юрфирмы.