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Блокирование выплаты долга в "зеленой" энергетике грозит санкциями государству, - британские юристы

Автор: Наталия Гурковская

Блокирование выплаты долга в секторе возобновляемой энергетики Украины грозит санкциями государству и тюрьмой чиновникам, которые осуществляют противозаконные действия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письма в адрес госорганов от юридического консультанта, защищающего интересы ДТЭК.

Отмечается, что согласно законодательства Англии, блокирование расчетов может квалифицироваться как участие в преднамеренном сговоре, нарушении регуляторного права, а так же уголовного права, с соответствующей ответственностью за такие нарушения как в виде как финансовых санкций, так и тюремного заключения.

Юридический советник Seladore Legal письменно уведомил Кабинет Министров Украины, Министерство Украины, Гарпок, Укрэнерго о нарушениях английского законодательства, связанных с неплатежами Гарпоком долгов перед ДТЭК.

"Примите меры для оплаты в полном объеме, причитающихся нашему клиенту средств в течение следующих 48 часов. Кроме того, предоставьте обязательство, что вы не будете предпринимать никаких шагов для использования оставшихся средств от облигаций "Укрэнерго", которые находятся на банковских счетах ГарПока, для каких-либо целей, кроме погашения задолженности перед нашим клиентом", - говорится в письме юрфирмы.

Как сообщалось, из-за рисков уголовных производств и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадим Улида 30 ноября подал заявление об увольнении.

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