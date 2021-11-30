RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Блокування виплати боргу у "зеленій" енергетиці загрожує санкціями державі, - британські юристи

Автор: Наталія Гурковська

Блокування виплати боргу в секторі відновлюваної енергетики України загрожує санкціями державі та в'язницею посадовцям, які здійснюють протизаконні дії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на листи на адресу держорганів від юридичного консультанта, який захищає інтереси ДТЕК.

Зазначається, що згідно із законодавством Англії, блокування розрахунків може кваліфікуватися як участь у навмисній змові, порушенні регуляторного права, а так само кримінального права з відповідною відповідальністю за такі порушення як у вигляді як фінансових санкцій, так і тюремного ув'язнення.

Юридичний радник Seladore Legal письмово повідомив Кабінет Міністрів України, Міністерство України, "ГарПок", "Укренерго" про порушення англійського законодавства, пов'язані з неплатежами "ГарПоком" боргів перед ДТЕК.

"Прийміть заходи для оплати в повному обсязі, належних нашому клієнту коштів протягом наступних 48 годин. Крім того, надайте зобов'язання, що ви не вживатимете жодних кроків для використання коштів, що залишилися від облігацій "Укренерго", що знаходяться на банківських рахунках "ГарПоку", для будь-яких цілей, крім погашення заборгованості перед нашим клієнтом", - йдеться у листі юрфірми.

Як повідомлялося, через ризики кримінальних проваджень в.о. директора ДП "Гарантований покупець" Вадим Уліда 30 листопада подав заяву про звільнення.

Читайте РБК-Україна в Google News