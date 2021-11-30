Новый глава "Гарпока" Улида подал заявление на увольнение на фоне скандала с "еврооблигациями"

И.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадим Улида написал заявление об увольнении на фоне скандала с блокированием выплат долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт госпредприятия.

"Исполняющий обязанности директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадим Улида подал в Кабинет Министров Украины заявление об увольнении по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья", - сообщила госкомпания. Накануне вечером Улида публично призвал Кабмин прояснить ситуацию с блокировкой выплаты долгов перед компанией "ДТЭК". "ДТЭК" единственная из 800 компаний-производителей так и не получила выплаты по целевым "зеленым" облигациям.