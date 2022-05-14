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Блокирование РФ портов Украины. Бербок заявила об угрозе голода на планете

Новина українською →
Украина, Суббота 14 мая 2022 13:43
Блокирование РФ портов Украины. Бербок заявила об угрозе голода на планете Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за блокирования портов в Украине, планете грозит глобальный голод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.

"В настоящее время в украинском порту Одесса заблокировано 25 млн тонн зерна. Это означает продовольствие для миллионов людей в мире, которое остро необходимо, особенно в странах Африки и Ближнего Востока", - сказала она, обращаясь к министрам иностранных дел группы G7.

Напомним, министры иностранных дел группы G7 проведят встречу 13-14 мая. Ежегодная встреча собирает высокопоставленных дипломатов из Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции, Японии, США и Европейского Союза на балтийском курорте Вайссенхаус.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что блокируя украинские порты, Россия хочет создать мировой продуктовый кризис. В настоящее время Украина не может вывезти около 90 млн тонн аграрной продукции.

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