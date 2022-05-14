Блокирование РФ портов Украины. Бербок заявила об угрозе голода на планете

Из-за блокирования портов в Украине, планете грозит глобальный голод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.

"В настоящее время в украинском порту Одесса заблокировано 25 млн тонн зерна. Это означает продовольствие для миллионов людей в мире, которое остро необходимо, особенно в странах Африки и Ближнего Востока", - сказала она, обращаясь к министрам иностранных дел группы G7.