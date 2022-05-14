Блокирование РФ портов Украины. Бербок заявила об угрозе голода на планете
Из-за блокирования портов в Украине, планете грозит глобальный голод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.
"В настоящее время в украинском порту Одесса заблокировано 25 млн тонн зерна. Это означает продовольствие для миллионов людей в мире, которое остро необходимо, особенно в странах Африки и Ближнего Востока", - сказала она, обращаясь к министрам иностранных дел группы G7.
Напомним, министры иностранных дел группы G7 проведят встречу 13-14 мая. Ежегодная встреча собирает высокопоставленных дипломатов из Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции, Японии, США и Европейского Союза на балтийском курорте Вайссенхаус.
Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что блокируя украинские порты, Россия хочет создать мировой продуктовый кризис. В настоящее время Украина не может вывезти около 90 млн тонн аграрной продукции.