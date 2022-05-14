Блокування РФ портів України. Бербок заявила про загрозу голоду на планеті
Через блокування портів в Україні планеті загрожує глобальний голод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок.
"Наразі в українському порту Одеса заблоковано 25 млн тонн зерна. Це означає продовольство для мільйонів людей у світі, яке гостро необхідне, особливо у країнах Африки та Близького Сходу", - сказала вона, звертаючись до міністрів закордонних справ групи G7.
Нагадаємо, міністри закордонних справ групи G7 проводять зустріч 13-14 травня. Щорічна зустріч збирає високопоставлених дипломатів з Великобританії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, США та Європейського Союзу на Балтійському курорті Вайссенхаус.
Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що блокуючи українські порти, Росія хоче створити світову продуктову кризу. Наразі Україна не може вивезти близько 90 млн. тонн аграрної продукції.