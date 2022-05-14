ru ua
Сб, 14 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Блокування РФ портів України. Бербок заявила про загрозу голоду на планеті

Новость на русском →
Україна, Субота 14 травня 2022 13:43
Блокування РФ портів України. Бербок заявила про загрозу голоду на планеті Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через блокування портів в Україні планеті загрожує глобальний голод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок.

"Наразі в українському порту Одеса заблоковано 25 млн тонн зерна. Це означає продовольство для мільйонів людей у світі, яке гостро необхідне, особливо у країнах Африки та Близького Сходу", - сказала вона, звертаючись до міністрів закордонних справ групи G7.

Нагадаємо, міністри закордонних справ групи G7 проводять зустріч 13-14 травня. Щорічна зустріч збирає високопоставлених дипломатів з Великобританії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, США та Європейського Союзу на Балтійському курорті Вайссенхаус.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що блокуючи українські порти, Росія хоче створити світову продуктову кризу. Наразі Україна не може вивезти близько 90 млн. тонн аграрної продукції.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС