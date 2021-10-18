Блокирование работы ОБСЕ на Донбассе: в ТКГ отреагировали на действия боевиков

"Двое суток их базы (ОБСЕ-ред.) в Донецке и Горловке были блокированы. Вчера попытались выезжать, не пустили. Украинская делегация рассматривает эти действия, как системный подрыв полномочия Миссии", - отметил Арестович.

По его словам, в совокупности с непродлением мандата миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах перехода Донецк и Гуково, данные действия РФ в ТКГ расценивают, как последовательную и сознательную политику, направленную на вытеснение ОБСЕ с оккупированных территорий, что является грубым подрывом системы безопасности в Европе.

Арестович отметил, что Украинская делегация в ТКГ находится в постоянном контакте с постоянным представительством ОБСЕ в Вене и СММ ОБСЕ.

"Еще раз подчеркиваем, что деятельность СММ ОБСЕ мы рассматриваем как основу беспристрастного мониторинга ситуации в районе вооруженного конфликта на востоке Украины и отдаем должное Миссии как силе, способствующей диалогу между его сторонами, Украина и РФ" , - добавил Арестович.