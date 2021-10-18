Блокування роботи ОБСЄ на Донбасі: у ТКГ відреагували на дії бойовиків

"Дві доби їх бази (ОБСЄ - ред.) в Донецьку і Горлівці були блоковані. Вчора спробували виїжджати, не пустили. Українська делегація розглядає ці дії, як системний підрив повноваження Місії", - зазначив Арестович.

За його словами, у сукупності з непродовження мандата місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах переходу Донецьк і Гуково, дані дії РФ у ТКГ розцінюють, як послідовну і свідому політику, спрямовану на витіснення ОБСЄ з окупованих територій, що є грубим підривом системи безпеки в Європі.

Арестович наголосив, що Українська делегація в ТКГ знаходиться в постійному контакті з постійним представництвом ОБСЄ у Відні і СММ ОБСЄ.

"Ще раз підкреслюємо, що діяльність СММ ОБСЄ ми розглядаємо, як основу неупередженого моніторингу ситуації в районі збройного конфлікту на сході України і віддаємо належне Місії як силі, що сприяє діалогу між його сторонами, Україна і РФ" , - додав Арестович.