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Блокування роботи ОБСЄ на Донбасі: у ТКГ відреагували на дії бойовиків

Автор: Дмитро Левицький

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України розглядає дії окупантів, які блокують роботу членів місії ОБСЄ на Донбасі, як системний підрив повноваження Місії. Разом з тим ОБСЄ констатувало загрозу своїм патрулям.

Про це розповів спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович в коментарі РБК-Україна.

"Дві доби їх бази (ОБСЄ - ред.) в Донецьку і Горлівці були блоковані. Вчора спробували виїжджати, не пустили. Українська делегація розглядає ці дії, як системний підрив повноваження Місії", - зазначив Арестович.

За його словами, у сукупності з непродовження мандата місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах переходу Донецьк і Гуково, дані дії РФ у ТКГ розцінюють, як послідовну і свідому політику, спрямовану на витіснення ОБСЄ з окупованих територій, що є грубим підривом системи безпеки в Європі.

Арестович наголосив, що Українська делегація в ТКГ знаходиться в постійному контакті з постійним представництвом ОБСЄ у Відні і СММ ОБСЄ.

"Ще раз підкреслюємо, що діяльність СММ ОБСЄ ми розглядаємо, як основу неупередженого моніторингу ситуації в районі збройного конфлікту на сході України і віддаємо належне Місії як силі, що сприяє діалогу між його сторонами, Україна і РФ" , - додав Арестович.

Нагадаємо, ОБСЄ призупинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки вже кілька днів під готелем, де проживають члени місії ОБСЄ, проходить "акція протесту" окупантів.

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