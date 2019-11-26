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Блокування допомоги Україні погодили в день розмови Трампа з Зеленським

Новини » Політика     26.11.2019 - 22:54
Блокування допомоги Україні погодили в день розмови Трампа з Зеленським
Ілюстративне фото (facebook.com/POTUS)

Питання про призупинення військової допомоги Україні обговорювалося ще на початку липня

Рішення про призупинення військової допомоги Україні було ухвалене у Вашингтоні 25 липня, в день телефонної розмови президентів Сполучених Штатів та України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

За даними документів, які надійшли в бюджетний комітет Палати представників, Адміністративно-бюджетне управління США підписало указ про призупинення військової допомоги Україні сумою в 250 млн доларів через декілька годин після телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

В документах також йдеться, що спочатку питання призупинення військової допомоги обговорювалося на початку липня. А за тиждень до телефонної розмови президентів, 18 липня, на одній з нарад говорилося, що допомога заморожується через рішення Білого дому.

"Відомство буде і надалі використовувати наявні повноваження для того, щоб кошти платників податків витрачалися відповідно до закону і пріоритетами, визначеними президентом (США - ред.)", - заявив представник бюджетного упраління, коментуючи ситуацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Федеральний суд США зобов'язав Пентагон та Білий дім оприлюднити документи, що стосуються призупинення військової допомоги Україні.

Як відомо, затримка виплати військової допомоги США Україні стала приводом для початку процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Під час відкритих слухань у Конгресі посол США в Євросоюзі Гордон Сондленд заявив, що призупинення військової допомоги для України з боку США було за вказівкою Трампа, який вимагав почати розслідування проти колишнього віце-прем'єра Джо Байдена.

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