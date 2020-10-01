Блокирование деятельности "Мотор Сичи" подрывает оборонную сферу Украины, - эксперт

Фото: "Мотор Сич" (wikimedia.org Freeman88)

За годы действия необоснованного ареста акций АО "Мотор Сич" прямые потери составили почти 15 миллиардов гривен. Это удар по обороноспособности воюющей страны.

Об этом заявил член правления Украинско-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко.

"За годы действия ареста акций "Мотор Сич" недополучила выручки примерно полмиллиарда долларов США - в гривневом эквиваленте это около 14 млрд. Каждая гривна чистого дохода компании обеспечивала поступление примерно 0,25 грн в виде налогов в бюджеты разных уровней. Следовательно, потери бюджетной системы Украины от недополученных налогов за период действия ареста в 2017–2020 годах составили по самым консервативным подсчётам около 3,5 млрд грн", - написал эксперт.

По подсчетам эксперта, Украина могла купить на недополученные 3,5 млрд грн: 17 новейших французских кораблей с системами вооружения; 26 самых современных танков в Украине - Оплот"; более 23 вертолетов Н-125; более 100 новейших бронетранспортеро в БТР-4".

По его словам, блокирование деятельности "Мотор Сич" - это настоящее вредительство и диверсия, по которым открыты уголовные дела по факту продажи акций украинского производителя авиационных двигателей.

"Пока великие авиационные державы играют сложные шахматные партии, украинская элита никак не может подняться выше дисциплины "перетягивание каната". Такая мировоззренческая ограниченность - причина бедности. Блокируя

доступ китайских инвесторов на "Мотор Сич", власть лишает страну заказов на сотни миллиардов долларов США, отказывается за украинцев от притока валюты и огромных инвестиций для развития целой отрасли, завоевания других рынков,

осознанно идет на потери бюджета и латает дыры в нем растущими долгами перед МВФ", - пишет эксперт, добавляет, что Украина помимо денег теряет и уникальные возможности и время, пока рынок авиационных двигателей Китая емкостью триллионы долларов делят большие западные корпорации.

В итоге резюмирует эксперт, предприятие уже находится за гранью выживания: экономически показатели упали в разы, уже 3 года на предприятии падают зарплаты, увольняются тысячи сотрудников. Завод из экономического флагмана с градообразующим статусом Запорожья превращается в тяжкое социальное бремя: социальные отчисления снижаются почти в три раза, бюджет недополучает миллиарды гривен налогов.

"Украину буквально поставили на паузу в глобальной конкурентной гонке, а значит "большие игроки" добились своего - убрали соперника. У нас остался последний шанс занять достойное место за этим столом - китайцы еще ждут украинскую технику, но, судя по инвестиционному спору, их терпения надолго не хватит", - подытоживает Пилипенко.

Напомним, 14 сентября Шевченковский районный суд Киева отказался снимать арест на акции АО "Мотор Сич". По словам адвокатов, своими решениями украинские суды содействуют блокированию работы предприятия, а также пытаются "заморозить" нынешнюю патовую ситуацию, что является систематическим нарушением прав акционеров.

Помимо этого, адвокаты отмечают, что надуманные уголовные дела и последовавшие за ними аресты акций имеют политическую и коррупционную подоплеку

4 сентября китайские инвесторы направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина с требованием возместить ущерб в $3,5 млрд.

Как писало РБК-Украина, 1 октября стало известно, что Министерство юстиции направило представителям китайских акционеров ПАО "Мотор Сич" письмо с подтверждением о получении уведомления о начале ими инвестиционного спора с государством Украина на сумму $ 3,5 млрд и сформировало рабочую группу по урегулированию этого вопроса.