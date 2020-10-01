Блокування діяльності "Мотор Січі" підриває оборонну сферу України, - експерт

Фото: "Мотор Січ" (wikimedia.org Freeman88)

За роки дії необгрунтованого арешту акцій АТ "Мотор Січ" прямі втрати склали майже 15 мільярдів гривень. Це удар по обороноздатності воюючої країни.

Про це заявив член правління Українсько-китайського інвестиційного клубу Андрій Пилипенко.

"За роки дії арешту акцій "Мотор Січ" недоотримала виторгу приблизно на півмільярда доларів США, в гривневому еквіваленті це близько 14 млрд. Кожна гривня чистого доходу компанії забезпечувала надходження приблизно 0,25 грн у вигляді податків до бюджетів різних рівнів. Отже, втрати бюджетної системи України від недоотриманих податків за період дії арешту у 2017-2020 роках склали за найбільш консервативними підрахунками близько 3,5 млрд грн", - написав експерт.

За підрахунками експерта, Україна могла купити на недоотримані 3,5 млрд грн: 17 новітніх французьких кораблів з системами озброєння; 26 найсучасніших танків в Україні - Оплот"; понад 23 вертольотів Н-125; понад 100 новітніх бронетранспортерів БТР-4".

За його словами, блокування діяльності "Мотор Січ" - це справжнє шкідництво і диверсія, за якими порушені кримінальні справи за фактом продажу акцій українського виробника авіаційних двигунів.

"Поки великі авіаційні держави відіграють складні шахові партії, українська еліта ніяк не може піднятися вище дисципліни "перетягування каната". Така світоглядна обмеженість - причина бідності. Блокуючи доступ китайських інвесторів на "Мотор Січ", влада позбавляє країну замовлень на сотні мільярдів доларів США, відмовляється за українців від припливу валюти і величезних інвестицій для розвитку цілої галузі, завоювання інших ринків, усвідомлено йде на втрати бюджету і латає дірки в ньому зростаючими боргами перед МВФ", - пише експерт додає, що Україна крім грошей втрачає унікальні можливості і час, поки ринок авіаційних двигунів Китаю місткістю трильйони доларів ділять великі західні корпорації.

У підсумку резюмує експерт, підприємство вже знаходиться за межею виживання: економічно показники впали в рази, вже 3 роки на підприємстві падають зарплати, звільняються тисячі співробітників. Завод з економічного флагмана з містоутворюючим статусом Запоріжжя перетворюється у важкий соціальний тягар: соціальні відрахування знижуються майже в три рази, бюджет недоотримує мільярди гривень податків.

"Україну буквально поставили на паузу в глобальній конкурентній гонці, а значить "великі гравці" домоглися свого - прибрали суперника. У нас залишився останній шанс зайняти гідне місце за цим столом - китайці ще чекають українську техніку, але, судячи з інвестиційного спору, їх терпіння надовго не вистачить", - підсумовує Пилипенко.

Нагадаємо, 14 вересня Шевченківський районний суд Києва відмовився знімати арешт на акції АТ "Мотор Січ". За словами адвокатів, своїми рішеннями українські суди сприяють блокуванню роботи підприємства, а також намагається "заморозити" нинішню патову ситуацію, що є систематичним порушенням прав акціонерів.

Крім цього, адвокати відзначають, що надумані кримінальні справи і пішли за ними арешти акцій мають політичну і корупційне підґрунтя

4 вересня китайські інвестори направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна з вимогою відшкодувати збиток у $3,5 млрд.

Як повідомляло РБК-Україна, 1 жовтня стало відомо, що Міністерство юстиції направило представникам китайських акціонерів ПАТ "Мотор Січ" лист з підтвердженням про отримання повідомлення про початок ними інвестиційного спору з державою Україна на суму $ 3,5 млрд і сформувало робочу групу з врегулювання цього питання.