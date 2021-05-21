Блокировал военные корабли в Крыму: в Украине будут судить офицера ЧФ России

Сообщается, что ему инкриминируют умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, а также ведение агрессивной войны.

По данным следствия, 28 февраля на основании приказов этого офицера вооруженные российские военные окружили Севастопольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины. Под угрозой применения оружия они блокировали пропуск украинских пограничников на территорию воинской части.

Также по его распоряжению на внешнем рейде Балаклавской бухты Севастополя разместили малый ракетный катер, чтобы заблокировать выход корабельно-катерного состава Пограничной службы. В течение того же дня российские суда также заблокировали выход из Стрелецкой бухты Севастополя корветов "Луцк" и "Хмельницкий", подводной лодки "Запорожье", корабля управления "Донбасс", ракетного корвета "Приднепровье" и ракетного катера "Прилуки".

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. По данным источников РБК-Украина, речь идет о бывшем командире 41-й бригады ракетных кораблей Александре Толмачеве. Он подал в отставку в 2015 году и сейчас якобы заведует военным архивом с дислокацией на территории Крыма.