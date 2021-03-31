В Крыму с начала оккупации произошло более 40 насильственных исчезновений, - ООН

С момента оккупации Крыма управления верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало на территории полуострова 43 случая насильственного исчезновения людей. Первый задокументированный случай произошел 3 марта 2014 года.

Об этом говорится на сайте ООН .

Как рассказали в ООН, насильственные исчезновения осуществлялись в основном в форме похищения. Среди жертв исчезновений: 39 мужчин и 4 женщины. Последний задокументированный случай насильственного исчезновения человека в Крыму произошел 23 мая 2018 года.

В организации отметили, что из всех известных жертв насильственного исчезновения 11 человек остаются пропавшими без вести, а один человек находится под стражей.

Насильственные исчезновения совершались, вероятно, вооруженными группами, такими как "самооборона Крыма" и "казацкие группы", а также представителями Федеральной службы безопасности России и другими правоохранительными органами, в частности "полицией Крыма".

В отношении похищенных людей применяли пытки, чтобы заставить дать показания против самих себя или свидетельствовать против других, или таким способом мстили за их политическую позицию.

"Ни одно лицо не было привлечено к ответственности в связи с любыми насильственными исчезновениями, а также за случаи пыток и жестокого обращения, задокументированными УВКПЧ", - подчеркнули в ООН.