Блокчейн-технология - генератор экономического роста развивающихся стран, - эксперт

По его словам, за довольно короткий период времени индустрия прошла серьезный и непростой путь развития и становления.

"Сегодня на блокчейн уже не смотрят как на совокупность криминальных механизмов. Прошло достаточно времени, чтобы принять тот факт, что блокчейн - это надёжный, ежедневно развивающийся организм, за которым стоят огромные капиталы и большие сообщества людей всего мира, объединённых идеей безопасности, свободного привлечения инвестиций и их реализации, развития технологий и финансовых свобод. К примеру, главный инвестиционный директор пенсионного фонда пожарных Хьюстона Аджит Сингх принял решение об инвестировании $25 млн в биткоин и эфириум. Данный пенсионный фонд не единственный, кто решился на вложения в криптоактивы", - отмечает эксперт.

Более масштабный пример - компания Square, принадлежащая создателю Twitter Джеку Дорси, за 2020-2021 она инвестировала в биткоин более $200 млн, а всем известная компания Tesla в начале2021 купила биткоины на $1.5 млрд.

Также сегодня криптовалюты используются не только частными и юридическими лицами, но и целыми государствами. Сальвадор - первая страна, узаконившая криптовалюту в качестве платёжного средства. Такие нововведения станут отличным катализатором для экономического роста развивающихся стран, свободного привлечения инвестиций со всего мира, а также развитию и реализации финансовых свобод граждан таких стран, добавляет Петросян.

"Криптоиндустрия может также стать прекрасной опцией для интенсификации экономического развития в развивающихся странах. Очень важен для инвесторов фактор безопасности, из-за чего они пока не рискуют активно работать в странах третьего мира. Но при развитии технологий удалённого ведения инвестиционной деятельности, фактор опасности будет существенно нивелирован. Кроме того, решается проблема бюрократии, благодаря чему процесс инвестиции будет лёгким, быстрым и доступным для любого пользователя и всех участников процесса", - уверен Петросян.

Эксперт привёл в пример компанию из Дубая Sphere One Project Management Services EST, которая занимается созданием инновационных площадок с уникальными инструментами для удаленных инвестиций посредством блокчейн-технологий, что уже в среднесрочной перспективе будет способствовать интенсификации экономического роста развивающихся стран.

"На примере этой успешной компании можно отметить несколько критически важных моментов для отрасли. Во-первых, безопасность ведения экономической деятельности. Во-вторых, важность глобального вовлечения максимально эффективных субъектов: IT-экспертов, медиа, финансовых и инвестиционных аналитиков, а также налаживать де-факто глобальное взаимодействие с национальным и транснациональным капиталом. В–третьих, вовлечение молодёжи и лучших экспертов как локомотивов развития. Стоит также заметить, что уникальность данной компании заключается ещё и в том, что её руководство и команда располагают уникальным опытом выстраивания экономических связей с использованием инструментария сетевой дипломатии. Именно опора на энергию и открытость молодых предпринимателей, а также наиболее компетентных и образованных кадров может стать залогом лидерства в сфере криптоиндустрии и блокчейна", - резюмировал Габриэль Петросян.