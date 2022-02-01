Блокчейн-технологія - генератор економічного зростання країн, що розвиваються, - експерт

За його словами, за досить короткий період індустрія пройшла серйозний і непростий шлях розвитку і становлення.

"Сьогодні на блокчейн вже не дивляться як на сукупність кримінальних механізмів. Минуло достатньо часу, щоб прийняти той факт, що блокчейн - надійний організм, який щодня розвивається, за яким стоять величезні капітали й великі спільноти людей усього світу, об'єднаних ідеєю безпеки, вільного залучення інвестицій та їх реалізації, розвитку технологій і фінансових свобод. Наприклад, головний інвестиційний директор Пенсійного фонду пожежних Х'юстона Аджіт Сінгх прийняв рішення про інвестування $25 млн в біткоіни й ефіріум. Даний Пенсійний фонд не єдиний, хто зважився на вкладення в криптоактиви", - зазначає експерт.

Більш масштабний приклад - компанія Square, що належить творцеві Twitter Джеку Дорсі, за 2020-2021 вона інвестувала в біткоіни понад $200 млн, а всім відома компанія Tesla на початку 2021 купила біткоіни на $1.5 млрд.

Також сьогодні криптовалюта використовується не тільки приватними і юридичними особами, а й цілими державами. Сальвадор - перша країна, що узаконила криптовалюту в якості платіжного засобу. Такі нововведення стануть відмінним каталізатором для економічного зростання країн, що розвиваються, вільного залучення інвестицій з усього світу, а також розвитку і реалізації фінансових свобод громадян таких країн, додає Петросян.

"Криптоіндустрія може також стати прекрасною опцією для інтенсифікації економічного розвитку в країнах, що розвиваються. Дуже важливий для інвесторів фактор безпеки, через що вони поки не ризикують активно працювати в країнах третього світу. Але при розвитку технологій віддаленого ведення інвестиційної діяльності, фактор небезпеки буде істотно нівельований. Крім того, вирішується проблема бюрократії, завдяки чому процес інвестиції буде легким, швидким і доступним для будь-якого користувача і всіх учасників процесу", - упевнений Петросян.

Експерт навів приклад компанію з Дубая Sphere One Project Management Services EST, яка займається створенням інноваційних майданчиків з унікальними інструментами для віддалених інвестицій допомогою блокчейн-технологій, що вже в середньостроковій перспективі сприятиме інтенсифікації економічного зростання країн.

"На прикладі цієї успішної компанії можна відзначити кілька критично важливих моментів для галузі. По-перше, безпека ведення економічної діяльності. По-друге, важливість глобального залучення максимально ефективних суб'єктів: IT-експертів, медіа, фінансових та інвестиційних аналітиків, а також налагоджувати де-факто глобальну взаємодію з національним і транснаціональним капіталом. По-третє, залучення молоді та кращих експертів як локомотивів розвитку. Варто також зауважити, що унікальність даної компанії полягає ще і в тому, що її керівництво і команда мають унікальний досвід вибудовування економічних зв'язків з використанням інструментарію мережевої дипломатії. Саме опора на енергію і відкритість молодих підприємців, а також найбільш компетентних і освічених кадрів може стати запорукою лідерства у сфері криптоіндустрії й блокчейну", - резюмував Габріель Петросян.