В блокадном Мариуполе находятся около 120 тысяч мирных жителей, - мэр

В Мариуполе, который уже более месяца находится в блокаде, остаются около 120 тысяч мирных жителей. С начала войны 150 тысяч людей покинули город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг мэра города Вадима Бойченко.

"Сейчас в подконтрольную часть нашего государства выехали из города где-то 150 тысяч населения. В городе, к сожалению, сегодня остаются и ждут эвакуации где-то более 100 тысяч населения, где-то 120 тысяч населения", - заявил Бойченко.

Также городской голова отметил, что сейчас эвакуации ждут более 60 тысяч жителей населенных пунктов, которые находятся вблизи Мариуполя. Мэр призвал международное сообщество помочь мирному населению.

"Поэтому мы обращаемся каждый день, каждое утро ко всему международному сообществу, что мы должны объединиться ради освобождения Мариуполя, ради эвакуации всех мирных жителей нашего Мариуполя. Пока стоит наш Мариуполь, стоит и наша Украина", - добавил мэр.