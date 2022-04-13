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У блокадному Маріуполі перебувають близько 120 тисяч мирних мешканців, - мер

Фото: у Маріуполі залишаються близько 120 тисяч жителів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Маріуполі, який вже понад місяць знаходиться у блокаді, залишаються близько 120 тисяч мирних жителів. З початку війни 150 тисяч мешканців покинула місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг мера міста Вадима Бойченка.

"Зараз до підконтрольної частини нашої держави виїхали з міста десь 150 тисяч населення. В місті, на жаль, сьогодні залишаються і чекають на евакуацію десь більш як 100 тисяч населення, десь 120 тисяч населення", - заявив Бойченко.

Також міський голова зазначив, що наразі евакуації чекають понад 60 тисяч жителів населених пунктів, які знаходяться поблизу Маріуполя. Мер закликав міжнародну спільноту допомогти мирному населенню.

"Тому ми звертаємося кожного дня, кожного ранку до всієї міжнародної спільноти, що ми маємо об’єднатися заради звільнення Маріуполя, заради евакуації всіх мирних мешканців нашого Маріуполя. Поки стоїть наш Маріуполь, стоїть і наша Україна", - додав мер.

Нагадаємо, за даними Донецької ОВА, з початку повномасштабної війни в Маріуполі загинули близько 22 тисяч громадян.

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